Der Chef des österreichischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV, Alfred Stern, hat vor einem möglichen weiteren Anstieg der Ölpreise gewarnt und eine Steuersenkung als einzigen Weg zu billigerem Sprit bezeichnet. «Meiner Meinung ‌nach haben ⁠wir ein echtes Problem», sagte Stern am Samstag im ORF-Radio. Der Krieg im Nahen Osten habe zu ⁠einer spürbaren Verknappung auf den Öl- und Treibstoffmärkten geführt. Da die OMV nur rund 50 Prozent des österreichischen Bedarfs selbst produziere, müsse der ‌Rest zu den an den internationalen Märkten geltenden Preisen importiert werden. «Tatsache ist, die Preise ‌werden nicht in der Raffinerie gebildet», sagte Stern. Wenn ​Europa nicht bereit sei, die Marktpreise zu zahlen, würden Lieferungen in andere Regionen wie Asien umgeleitet. «Entweder müssen wir die hohen Preise bezahlen oder wir werden weniger davon haben.» Oberste Priorität habe die Versorgungssicherheit.