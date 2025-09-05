Weltweit sollen bis zu 2000 der insgesamt rund 23.000 Arbeitsplätze auf dem Prüfstand stehen, berichtete die Tageszeitung «Kurier» am Donnerstagabend unter Berufung auf Belegschaftsvertreter. In Österreich könnten demnach etwa 400 der rund 5400 Stellen betroffen sein. Der Abbau solle «so sozial wie möglich» erfolgen. Die OMV wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht dazu äussern.