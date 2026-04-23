Hintergrund ist die Reaktion der Regierung auf einen durch den Iran-Krieg ausgelösten Anstieg der ​Ölpreise. ​Die seit Anfang April geltende Spritpreisbremse soll ⁠die Preise an den Tankstellen um insgesamt zehn ​Cent je Liter ⁠senken. Fünf Cent davon entfallen auf eine Senkung der Mineralölsteuer, weitere fünf Cent ‌sollen durch eine verpflichtende Begrenzung der Gewinnmargen bei Unternehmen wie der OMV erzielt werden. Analysen der E-Control zufolge zeigt die Massnahme ‌Wirkung: Die Preise an den betroffenen Tankstellen lagen zuletzt im ​Schnitt um 13 Cent je Liter niedriger als vor Beginn der Verordnung.