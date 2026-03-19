Die Notierung der Aktien von BGI an der Börse in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), sowie eine Kapitalerhöhung seien nun jedoch - abhängig von den Marktbedingungen - erst für 2027 geplant. Durch die Fusion entsteht der viertgrösste ‌Polyolefin-Produzent der Welt mit einer Kapazität von 13,6 Millionen Tonnen. Nach Abschluss der Transaktion wird BGI zu je 50 Prozent von OMV und der Adnoc-Tochter XRG gehalten.