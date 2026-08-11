Der Sportartikelhersteller On hat im zweiten Quartal wegen höherer Kosten und eines mauen Konsumumfelds die Markterwartungen ‌verfehlt. ⁠Die Aktie des von Tennis-Star Roger Federer unterstützten Unternehmens stürzte ⁠daraufhin am Dienstag kurz nach Börsenstart in New York um über 20 Prozent auf 30,8 Dollar ab. Die Titel haben in diesem Jahr damit knapp 34 Prozent an Wert verloren.