Seit August gelten für On-Produkte aus Vietnam US-Zölle von insgesamt 40 Prozent. «Zölle sind in unserem Geschäft aber nichts Neues», betonte Hoffmann. Bereits früher hätten US-Zölle von 20 Prozent auf Produkte aus Vietnam gegolten. Mit der Trump-Regierung seien dann zunächst noch einmal 10 Prozent und jetzt 20 Prozent obendrauf gekommen, so der CEO.