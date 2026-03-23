Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) lockerte die Praxis und erlaubt künftig auch Firmen mit Entwicklung in der Schweiz und Produktion im Ausland die Nutzung unter Auflagen, wie die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag berichtete. Konkret passte das IGE demnach seine Auslegung der Swissness-Bestimmungen an. Unternehmen wie der Laufschuhhersteller On dürfen das Schweizerkreuz neu verwenden, sofern es etwa klar im Kontext von «Swiss Engineering» steht und strikten Vorgaben zur Platzierung und Grösse entspricht.