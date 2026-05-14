Das sei ein Meilenstein, da man die Präsenz im globalen Detailhandel auf Skandinavien ausweite. Die Einweihung in Schwedens Hauptstadt folge kürzlichen Eröffnungen von Läden in anderen Metropolen wie Shenzhen, Kuwait, Seoul, und London.
(AWP)
On hat sein erstes Geschäft in Stockholm eröffnet.
Das sei ein Meilenstein, da man die Präsenz im globalen Detailhandel auf Skandinavien ausweite. Die Einweihung in Schwedens Hauptstadt folge kürzlichen Eröffnungen von Läden in anderen Metropolen wie Shenzhen, Kuwait, Seoul, und London.
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