Dank der neuen Anlage mit 32 Robotern soll die globale Produktionskapazität der Technologie im Jahr 2026 um das 30-Fache erhöht werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Bereits im Juli 2025 hatte On eine erste LightSpray-Fabrik in Zürich mit vier Robotern in Betrieb genommen.