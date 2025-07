Schon bei den Olympischen Spielen im Einsatz

Das Ergebnis ist ein besonders leichter Wettkampfschuh mit nur 170 Gramm Gesamtgewicht und einem futuristisch anmutenden Design. Einige Athletinnen und Athleten von On trugen ihn bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, an denen On die neue Technologie in einem Pop-up-Labor mitten in Paris auch erstmals der Öffentlichkeit präsentierte.