Allein im grössten Markt Amerika setzte das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen 1,48 Milliarden Franken um, das sind 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Am schnellsten wuchs On weiterhin in Asien: +85 Prozent auf 260 Millionen. Aber auch in der Region EMEA stieg der Umsatz deutlich auf 578 Millionen (+18 Prozent).