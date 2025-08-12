Für das zweite Quartal, das am 30. Juni endete, stieg der Umsatz bei On um 32 Prozent auf 749,2 Millionen Franken und übertraf damit die Schätzungen von rund 705 Millionen Franken. Der Nettoumsatz im Schuhsegment stieg um 29,9 Prozent, während der Umsatz im Bekleidungssegment um 75,5 Prozent zunahm. Aufgrund des schwächeren Dollars verzeichnete On jedoch einen bereinigten Verlust pro Aktie von 0,09 Franken, verglichen mit einem erwarteten Gewinn 0,21 Franken.