Für das zweite Quartal, das am 30. Juni endete, stieg der Umsatz bei On um 32 Prozent auf 749,2 Millionen Franken und übertraf damit die Schätzungen von rund 705 Millionen Franken. Der Nettoumsatz im Schuhsegment stieg um 29,9 Prozent, während der Umsatz im Bekleidungssegment um 75,5 Prozent zunahm. Aufgrund des schwächeren Dollars verzeichnete On jedoch einen bereinigten Verlust pro Aktie von 0,09 Franken, verglichen mit einem erwarteten Gewinn 0,21 Franken.
On hat im Juli die Preise um etwa 10 Dollar erhöht, vor allem bei Lifestyle-Produkten. On erwartet nun für das Gesamtjahr 2025 einen Nettoumsatz von mindestens 2,91 Milliarden Franken, im Vergleich zu früheren Erwartungen von etwa 2,86 Milliarden Franken.
Die Aktien von On steigen im vorbörslichen US-Handel um rund 10 Prozent. Der Titel hat in diesem Jahr 17 Prozent nachgegeben.
(cash/Reuters)