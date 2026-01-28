Frank Sluis übernehme den Posten ab Mai, ​kündigte On ‌am Mittwoch an. ‌Er folgt auf Martin Hoffmann, der im vergangenen Jahr zum Vorstandschef aufgestiegen war und die Finanzen ⁠in Personalunion führte. Sluis kommt vom Lebensmittelhändler Ahold Delhaize, wo er ​als Finanzchef für Europa und ‌Indonesien arbeitete.

On ‍hatte zuletzt im November nach einem starken ​dritten Quartal die Umsatzprognose für 2025 zum dritten Mal angehoben. Grund ‌dafür ist ⁠die hohe Nachfrage nach den ‌Lauf- und Freizeitschuhen der Marke trotz Preiserhöhungen.

(Reuters)