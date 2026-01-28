Frank Sluis übernehme den Posten ab Mai, kündigte On am Mittwoch an. Er folgt auf Martin Hoffmann, der im vergangenen Jahr zum Vorstandschef aufgestiegen war und die Finanzen in Personalunion führte. Sluis kommt vom Lebensmittelhändler Ahold Delhaize, wo er als Finanzchef für Europa und Indonesien arbeitete.
On hatte zuletzt im November nach einem starken dritten Quartal die Umsatzprognose für 2025 zum dritten Mal angehoben. Grund dafür ist die hohe Nachfrage nach den Lauf- und Freizeitschuhen der Marke trotz Preiserhöhungen.
(Reuters)