Im Jahr 2022 stieg der Umsatz um fast 70 Prozent auf 1,22 Milliarden Franken, wie On am Dienstag mitteilte. Für den Anstieg verantwortlich waren insbesondere das starke Wachstum im wichtigsten Markt Nordamerika sowie Zuwächse in der Region Asien-Pazifik. Aber auch in Europa stieg der Umsatz um mehr als einen Drittel an.