Rekordmarge trotz US-Zölle

Das Management verweist bei der Begründung des grossen Gewinnanstiegs auf Effizienzverbesserungen und die starke Positionierung als Premium-Marke. So habe die grosse Durchsetzungsmacht bei den Preisen sich positiv auf die Profitabilität ausgewirktt. Trotz Gegenwind durch höhere US-Zölle sei die Bruttomarge auf rekordhohe 64 Prozent gestiegen, schreibt On weiter.