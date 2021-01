Mit den Zahlen ist es der der Versandapotheke gelungen, die eigene Zielsetzung die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Entsprechend fallen auch die Kommentare positiv aus.

Die Zur-Rose-Aktien gewinnen am Donnerstag 6 Prozent auf 407 Franken. Damit übertreffen sie das am Dienstag erreichte Allzeithoch bei 392,50 Franken. Seit Mitte Januar geht es für die Titel nämlich steil nach oben. Immer wieder haben positiv Analystenkommentare die Titel weiter nach oben getrieben mit Kurszielen von über 400 Franken. Die Bank of America setzte jüngst gar ein Ziel von 500 Franken.

Mit den Umsatzzahlen folgt nun die nächste positive Nachricht. Inklusive der übernommenen Medpex und Apotal steigerte die Gruppe den Umsatz um 11,7 Prozent und übertraf damit die eigene Zielsetzung von 10 Prozent sowie die Erwartungen der Analysten. Dabei kam es im vierten Quartal mit einem Plus 23 Prozent nochmals eine deutlich Wachstumsbeschleunigung

Und die Gruppe dürfte auch künftig kräftig wachsen. Immer wieder streichen Analysten dabei den Status von Zur Rose als grösste Online-Apotheke in Europa heraus und das damit verbundene enorme Wachstumspotenzial mit der Einführung des obligatorischen elektronischen Rezepts in Deutschland ab Januar 2022.

Zudem begrüssen die Experten die jüngst lancierte DocMorris-App, welche die Gruppe ihrem Ziel, ein europaweites und umfassendes Online-Gesundheitssystem zu werden, weiter näher bringe. So blickt etwa die ZKB "optimistisch" in die nahe Zukunft und erachtet die Konsenserwartungen für 2021 als zu tief.

(AWP)