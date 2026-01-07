Der Umsatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal lag der Anstieg dabei unter dem Gesamtjahreswert. Zudem verfehlte das Wachstum die mittleren Analystenerwartung etwas. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog in der DACH-Region von 750 Millionen Euro im Vorjahr auf 1 Milliarde Euro an. Die Hälfte davon wurde in Deutschland erzielt.