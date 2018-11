Mittels einer Bezugsrechtsemission soll durch die Ausgabe von 2,67 Millionen neuen Namenaktien mit einem Nennwert von 5,75 Fr. je Aktie das Kapital um 200 Millionen Franken erhöht werden, teilt die Gruppe am Montag mit. Wie bereits bekannt, soll mit der Kapitalerhöhung die Übernahme von Medpex finanziert werden.

Bestehende Aktionäre werden ein Bezugsrecht für jede Namenaktie erhalten, die per 21. November 2018 nach Börsenschluss in ihrem Besitz sind. Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 3 neuen Aktien für 7 gehaltene Aktien angeboten. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch handelbar sein und bei Nicht-Ausübung entschädigungslos verfallen.

Vorbehältlich der Zustimmung durch die heutige ausserordentliche Generalversammlung soll die Bezugsfrist vom 22. bis zum 28. November dauern, so die Meldung. Der Angebotspreis für die neuen Aktien werde mittels eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, wobei die Bookbuilding-Periode voraussichtlich vom 22. bis zum 29. November dauern wird.

Weiter teilt die Zur-Rose-Gruppe mit, dass die grösste Aktionärin KWE mit einem Stimmrechtsanteil von 14,5 Prozent zugesichert habe, alle ihre zustehenden Bezugsrechte auszuüben. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung hätten sich zudem zu einer Lock-up-Periode von sechs Monaten verpflichtet.

Zur Rose hatte die Übernahme der deutschen Versandapotheke Medpex und die Kapitalerhöhung bereits am 18.Oktober angekündigt. Der Abschluss werde im ersten Quartal 2019 erwartet, hiess es damals.

(AWP)