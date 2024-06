Der Account des Händlers Keith Gill auf der Online-Plattform Reddit veröffentlichte am Wochenende einen Screenshot, demzufolge er Gamestop-Aktien und Optionen für rund 175 Millionen Dollar kaufte. Der Kurs stieg am Montag um 21 Prozent auf 28 Dollar, im nachbörslichen Handel gab es ein weiteres Plus von gut acht Prozent. Im Handelsverlauf hatte die Aktie kurzfristig sogar doppelt so viel wie am Freitag gekostet.