Der Markt sei der beste Lackmustest, schrieb Unternehmenschef Daniel Zhang der aktuellen Mitteilung zufolge in einer E-Mail an die Belegschaft. Die Umstrukturierung werde alle Geschäftsbereiche in die Lage versetzen, agiler zu werden, Entscheidungsfindungen zu verbessern und schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Zhang soll auch zukünftig an der Spitze der Gruppe stehen. Marktbeobachter werteten die geplante Aufspaltung als Signal, dass Alibaba bereit ist, sich perspektivisch Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen.