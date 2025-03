Wer am Wochenende die Steuererklärung im Kanton Zürich online ausfüllen wollte, wurde erneut auf eine Geduldsprobe gestellt. Am Sonntag kam es den ganzen Tag zu Verzögerungen und Ausfällen. Die Mitteilungen auf der Website von ZHprivate Tax reichten von "Der Server konnte nicht rechtzeitig eine Antwort geben. Bitte versuchen Sie es später erneut" bis "Aufgrund von Wartungsarbeiten an unserem System ist ZH Services momentan nicht erreichbar". Letzte Meldung erschien zwischen 13 Uhr und etwa 14:30 Uhr, als gar nichts mehr lief und der Speicherprozess bei Steuererklärungen, die in Bearbeitung waren, in der Endlosschlaufe drehte.