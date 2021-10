Die Aktie von Zur Rose fällt am Freitag im frühen Handel an der SIX um 8 Prozent auf 352 Franken. Seit Mitte September hat der Titel damit rund 15 Prozent nachgegeben. Die Performance in den letzten zwölf Monaten beträgt 65 Prozent.

Berenberg senkte das Rating für Zur Rose auf "Hold" von "Buy". Das Kursziel bleibt allerdings unverändert 400 Franken.

Analyst Gerhard Orgonas begründet seine Rückstufung mit dem starken Kursanstieg über die letzten zwölf Monate hinweg. Dabei sehe er die langfristig positiven Aussichten im Hinblick auf das E-Rezept in Deutschlang nun bereits adäquat im aktuellen Aktienkurs abgebildet.

Zudem könnte es für die Online-Apotheke potenziell Gegenwind geben aufgrund der Verzögerungen in der Testphase zum E-Rezept in Deutschland. Dadurch könnten kurzfristig die Gewinne und die Cash-Position belastet werden, so Orgonas weiter. Er bevorzugt derzeit die Aktien des Konkurrenten Shop Apotheke.

(cash/AWP)