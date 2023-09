Der Onlinehandel in Deutschland leidet unter der Konsumflaute und rasche Besserung ist nicht in Sicht. Das geht aus der am Mittwoch vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI veröffentlichten Studie «E-Commerce-Markt Deutschland 2023» hervor. Danach mussten die 1000 umsatzstärksten Onlineshops im vergangenen Jahr in Summe erstmals seit Studienbeginn im Jahr 2008 einen Umsatzrückgang hinnehmen. Und auch in diesem Jahr rechnet das EHI «mit einer Fortsetzung des rückläufigen Trends», wie der Leiter des Forschungsbereichs E-Commerce, Lars Hofacker, berichtete.