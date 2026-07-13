Auf den ersten Blick erscheinen die Valoren von SMG aufgrund des hohen KGV nach wie vor als teuer bewertet. Allerdings gilt es, dies zu relativieren, weil bei der in Zürich ansässigen Firma die hohen Kosten für den Börsengang das Ergebnis in der Jahresrechnung 2025 gedrückt hatten. Mit dem Wegfall dieser Einmalkosten und den erwarteten, operativen Fortschritten dürfte es 2026 zu einem deutlichen Gewinnsprung kommen. Das vorwärtsgerichtete KGV steht deshalb bei 20 und bewegt sich somit in der gleichen Grössenordnung wie die Konkurrenz.