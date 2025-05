Zwei Insider, die mit den Verkaufsgesprächen vertraut sind, sagten, dass Fenix International Ltd auch mit anderen potenziellen Käufern im Gespräch ist. Das in London ansässige Unternehmen hat in den vergangenen Monaten das Interesse mehrerer Interessenten auf sich gezogen. 2023 erwirtschaftete OnlyFans offenbar 6,6 Milliarden Dollar. Dies geht aus den Unterlagen hervor, die bei den britischen Aufsichtsbehörden eingereicht wurden.