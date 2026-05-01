Mit der Motivation der VAE vertraute Personen bezeichnen den Opec-Austritt als Höhepunkt einer Entfremdung mit Saudi-Arabien. Diese sei durch jahrelange Meinungsverschiedenheiten über die Konflikte im Jemen und im Sudan, über Energiequoten sowie konkurrierende Visionen für die Golfregion befeuert worden. Der emiratische Analyst Abdulchalek Abdulla sieht den Schritt der «neuen, selbstbewussteren VAE» als teils durch den Krieg und teils durch eine Neubewertung der nationalen Interessen motiviert. Die Opec habe heute wenig Ähnlichkeit mit der Organisation, der die VAE vor sechs Jahrzehnten ‌beigetreten waren. Das System werde faktisch von den grössten Produzenten gesteuert. «Saudi-Arabien und Russland diktieren und manipulieren (...), sie tun alles, um ihre eigenen Interessen auf Kosten anderer durchzusetzen. Sie hören auf niemanden», beschreibt Abdulla die Lage.