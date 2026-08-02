Mitten in der Versorgungskrise durch den Iran-Krieg will die Ölförder-Organisation Opec+ ihre Produktion ausweiten. ‌Man werde ⁠die Fördermenge für September um rund 188.000 Barrel pro Tag erhöhen, um den Ölmarkt zu stabilisieren, erklärte die Allianz nach einer ⁠Schaltkonferenz am Sonntag. Sie äusserte sich allerdings nicht zum Vorgehen für Oktober bis Dezember. Zur Opec+ gehören die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) sowie weitere Ölproduzenten wie Russland, Kasachstan ‌oder Oman. Die Opec teilte mit, beteiligt an der Ausweitung der Fördermengen seien die ‌sieben Staaten Saudi-Arabien, Russland, Kuwait, Irak, Algerien und Oman. Das nächste Treffen ​finde am 6. September statt.