Dies sei eine Option, die vor dem Treffen am Wochenende diskutiert werde, sagten drei Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Dabei könne es sich um eine Kürzung von bis zu einer Million Barrel pro Tag handeln. Noch am Vortag hiess es aus Kreisen, eine weitere Verknappung sei unwahrscheinlich. Im Oktober 2022 hatten die Länder bereits die Kappung der Produktion um zwei Millionen Fass pro Tag vereinbart. Angesichts sich verschlechternder Wirtschaftsaussichten hatten mehrere Opec+-Mitglieder im April dann überraschend zusätzliche Förderkürzungen ab Mai vereinbart, die zunächst bis zum Ende des Jahres andauern sollen.