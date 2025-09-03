Die Entscheidung solle am Sonntag bei einem Online-Treffen von acht Mitgliedern des Öl-Kartells besprochen werden, sagten zwei mit den Beratungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel sei es, Marktanteile zurückzugewinnen und US-Präsident Trumps Forderung nach niedrigeren Preisen entgegenzukommen. Die Erhöhungen könnten allerdings auch ausgesetzt werden, sagten einer der Insider sowie Experten.
Die Opec+ hatte im April ihre Quoten um 2,5 Millionen Barrel pro Tag erhöht. Aufgrund westlicher Sanktionen gegen Russland und den Iran sanken die Preise jedoch nicht. Zur Opec+ gehören die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) sowie weitere Staaten wie Russland.
(Reuters)