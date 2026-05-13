Die tatsächliche ​Ölförderung ist bereits stark zurückgegangen. Die ​Produktion der Opec+ Gruppe, zu der auch Länder wie Russland gehören, sank ‌dem Bericht zufolge im April um 1,74 Millionen Barrel pro Tag auf 33,19 Millionen Barrel. Grund ist die kriegsbedingte ​Blockade der ​Strasse von Hormus, einer der ⁠wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öl. Die ​Gruppe hatte ursprünglich vereinbart, ⁠ihre Produktion ab April wieder zu erhöhen. Die Schliessung ‌der Route vereitelt jedoch die Umsetzung dieses Abkommens.