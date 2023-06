Reuters, Bloomberg und das WSJ waren schon Anfang Juni nicht zum halbjährlichen Treffen der Ölförder-Länder in Wien eingeladen. Reuters bekam damals von der Opec keine Antwort auf die Frage, warum es keine Einladungen an Reuters-Reporter zur Berichterstattung über das Treffen gab. Ohne Einladung bekommen Journalisten laut Opec-Insidern keine Akkreditierung, um den Tagungsort zu betreten oder um an der Pressekonferenz am Ende der Veranstaltung teilzunehmen.