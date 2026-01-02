Im Jemen herrscht ⁠seit 2014 Bürgerkrieg. Bislang waren Saudi-Arabien und ‌die VAE sowie die von ihnen unterstützten Gruppen Bündnispartner im Kampf gegen die islamistischen Huthi-Rebellen, die ‍weite Teile im Norden und Westen kontrollieren und vom Iran unterstützt werden. Doch im vergangenen Monat kam es zum Bruch. ​Insidern zufolge ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der ‍Streit zwischen den beiden Ländern die Gespräche am Sonntag beeinflussen wird.