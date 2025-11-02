Die Opec+ hat ihre Förderziele seit April um mehr als 2,7 Millionen Barrel pro Tag angehoben, was etwa 2,5 Prozent des weltweiten Angebots entspricht. Im Oktober und November wurde das Tempo der Anhebungen jedoch gedrosselt. Die neuen westlichen Sanktionen gegen das Opec+-Mitglied Russland erschweren die Verhandlungen zudem. Moskau könnte nach den von den USA und Grossbritannien verhängten Massnahmen gegen die führenden Produzenten Rosneft und Lukoil Schwierigkeiten haben, die Produktion weiter zu steigern.