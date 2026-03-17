Das Unternehmen richte seine Strategie dabei auf ⁠Geschäftskunden aus, berichtete der Sender CNBC am Dienstag unter Berufung auf Insider ‌und interne Dokumente. Fidji Simo, bei ‌OpenAI für Anwendungen zuständig, habe ​auf einer Mitarbeiterversammlung in der vergangenen Woche das Ziel vorgegeben: Man müsse die 900 Millionen wöchentlichen Nutzer dazu zu bringen, die KI-Dienste intensiver zu nutzen. «Wir werden das erreichen, ‌indem wir ChatGPT in ein Produktivitätswerkzeug verwandeln», wurde Simo aus einem Transkript der Sitzung zitiert.