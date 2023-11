In der Belegschaft sorgte der abrupte Führungswechsel für Empörung. Fast sämtliche der mehr als 700 Beschäftigten drohten in einem Brief, den Reuters einsehen konnte, mit ihrer Kündigung, sollte der für Altmans Entlassung verantwortliche Verwaltungsrat nicht geschlossen zurücktreten. Um die Wogen zu glätten, kündigte Altmans Nachfolger Emmett Shear, Mitgründer der Livestreaming-Plattform Twitch, eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse an.