Wie «The Information» am Montag (Ortszeit) berichtete, teilte Altman seinen Mitarbeitern in einer Nachricht mit, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens beabsichtigt, deutlich zu machen, dass er kein Interesse an Musks Angebot hat. Das von Musk angeführte Konsortium hatte am Montag 97,4 Milliarden Dollar für den Kauf der gemeinnützigen Gesellschaft geboten, die OpenAI kontrolliert. «Es ist an der Zeit, dass OpenAI zu der Open-Source- und sicherheitsorientierten Kraft für das Gute zurückkehrt, die es einmal war», teilte Musk mit. «Wir werden dafür sorgen, dass das passiert.»