In ihrem Warnbrief an den OpenAI-Verwaltungsrat hätten die Verfasser auf die Fähigkeiten der neuen KI und die von ihr ausgehenden Gefahren hingewiesen, ohne jedoch Details zu nennen, sagten die Insider weiter. Ausserdem wiesen sie auf die Arbeit des Teams «KI-Wissenschaftler» hin. Dessen Ziel sei es, KI so zu optimieren, dass sie Forschungsaufgaben übernehmen kann.