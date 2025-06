«Im Rahmen dieses Auftrags wird der Auftragnehmer Prototypen von KI-Fähigkeiten entwickeln, um kritische nationale Sicherheitsherausforderungen sowohl im Bereich der Kriegsführung als auch im Unternehmensbereich anzugehen», so das Pentagon am Montag (Ortszeit) in einer Erklärung. Die Entwicklung soll in erster Linie in und um Washington stattfinden und im Juli 2026 abgeschlossen sein.