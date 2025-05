OpenAI hatte im Dezember angekündigt, den gewinnorientierten Teil des Unternehmens in eine gemeinnützige Organisation (Public Benefit Corporation, PBC) umzuwandeln. In dieser Struktur sollen wirtschaftliche Interessen mit gesellschaftlichen Zielen in Einklang gebracht werden. Der Milliardär und OpenAI-Mitgründer Elon Musk war dagegen vor Gericht gezogen, weil damit der ursprüngliche Zweck des Unternehmens - Künstliche Intelligenz zum Wohl der Menschheit zu entwickeln - aufgegeben werde. Im Mai ruderte OpenAI zurück: Die gemeinnützige Obergesellschaft soll nun als Grossaktionär weiterhin die PBC kontrollieren, während der kommerzielle Arm Geld für die Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz einwerben kann. Microsoft hat mehr als 13 Milliarden Dollar in OpenAI gesteckt.