Nach monatelangen Vorbereitungen gibt OpenAI die Pläne für eine Transformation in ein rein kommerzielles Startup auf. Der ChatGPT-Entwickler sei als gemeinnützige Organisation gegründet worden und werde aktuell von einer gemeinnützigen Organisation kontrolliert, schrieb Mitgründer und Chef Sam Altman am Montag in einem Brief an die Beschäftigten. An dieser Struktur werde sich nichts ändern. «Wir haben die Entscheidung getroffen, nachdem wir mit führenden Vertretern der Zivilgesellschaft sowie mit den Generalstaatsanwälten der US-Bundesstaaten Delaware und Kalifornien einen Dialog geführt haben.» Der gewinnorientierte Teil von OpenAI solle in eine sogenannte Public Benefit Corporation (PBC) umgewandelt werden. Damit folge man dem Beispiel anderer KI-Entwickler wie Anthropic oder xAI des Milliardärs Elon Musk.