Der annualisierte Erlös habe die Marke von 20 Milliarden Dollar ​überschritten, schrieb Finanzchefin Sarah Friar ‌am Sonntag ‌in einem Blog. Im Jahr 2024 habe der Umsatz noch bei sechs Milliarden Dollar gelegen. Auch die Rechenleistung sei ⁠deutlich gestiegen auf 1,9 Gigawatt von 0,6 Gigawatt im Vorjahr. Auch die ​Zahl der wöchentlich und täglich aktiven ‌Nutzer bewege ‍sich auf Höchstständen.