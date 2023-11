Reuige Verwaltungsratsmitglieder und rebellische Belegschaft

Ilya Sutskever, Chef-Entwickler von OpenAI und als Verwaltungsratsmitglied mitverantwortlich für Altmans Rauswurf Ende vergangener Woche, befürchtet Letzteres. Er beurteilt die Strategie Altmans, KI in möglichst viele Anwendungen einzubauen, kritisch. «Wir haben keine Mittel, um eine potenziell superintelligente KI zu steuern oder zu kontrollieren. Der Mensch wird nicht in der Lage sein, KI-Systeme, die viel intelligenter sind als wir, zuverlässig zu überwachen», schrieb er im Sommer in einem Blog-Beitrag.