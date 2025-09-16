Liberatore, der auch eine Führungsposition bei Airbnb innehatte, hatte die von Elon Musk gegründete Firma xAI erst im Juli nach nur drei Monaten wieder verlassen. Dort war er an einer Kapitalaufnahme über Anleihen im Wert von fünf Milliarden Dollar sowie einer strategischen Kapitalbeteiligung in gleicher Höhe beteiligt. Musk, ein Mitbegründer von OpenAI, hatte das Unternehmen und dessen Chef Sam Altman im vergangenen Jahr verklagt. OpenAI verklagte Musk seinerseits im April wegen Belästigung.