Hugging Face hatte vergangene Woche mitgeteilt, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Dieser sei von völlig neuer Qualität. «Er wurde von Anfang bis Ende von einem autonomen KI-Agentensystem gesteuert.» Als Reaktion auf das OpenAI-Eingeständnis schrieb Hugging-Face-Mitgründer Clement Delangue auf dem Kurznachrichtendienst X: «Angesichts der Raffinesse des Schadcodes hatten wir vermutet, dass der Cyberangriff aus einem 'Frontier Lab' stammte. Wie sich herausstellte, war das tatsächlich der Fall!» ‌Führende KI-Entwickler heissen im Fachjargon «Frontier Labs».