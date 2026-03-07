«KI ​spielt eine wichtige Rolle für die nationale Sicherheit», schrieb Kalinowski. «Aber die Überwachung von Amerikanern ‌ohne richterliche Aufsicht und tödliche Autonomie ohne menschliche Autorisierung sind Grenzen, die mehr Überlegung verdient hätten, als sie bekommen haben.» Der Deal sei ​verkündet worden, ohne ​dass die nötigen Sicherheitsleitplanken ⁠definiert worden seien. Es handele sich dabei in ​erster Linie um ⁠ein Problem der Unternehmensführung, hiess es in einem weiteren Beitrag. Solche Entscheidungen ‌seien zu wichtig, um sie zu überstürzen. Kalinowski war erst 2024 zu OpenAI gewechselt, nachdem sie zuvor bei Meta Platforms ‌die Hardware-Entwicklung für Erweiterte Realität (AR) geleitet hatte.