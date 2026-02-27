Teil der Vereinbarung ist eine vertiefte technologische Partnerschaft mit Amazon. OpenAI werde zwei Gigawatt (GW) Rechenkapazität nutzen, die auf Amazons ‌eigenen «Trainium»-Chips basiert. Zudem werde die Amazon-Cloudsparte AWS der exklusive Drittanbieter für die Unternehmensplattform OpenAI Frontier. Die enge Bindung an den Grossinvestor Microsoft bleibe davon jedoch unberührt, hiess ​es weiter. Microsoft Azure sei weiterhin der exklusive Cloud-Anbieter ​für die Schnittstellen (APIs) zu den OpenAI-Modellen sowie für ​die eigenen Produkte des Start-Ups. Auch die exklusiven Lizenzen und der Zugang zu geistigem Eigentum ‌verbleiben bei dem Softwarekonzern aus Redmond.