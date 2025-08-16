Derzeitige und ehemalige Mitarbeiter von OpenAI wollen laut einem Insider offenbar Aktien des ChatGPT-Herstellers im Wert von fast sechs Milliarden Dollar an Investoren verkaufen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag gegenüber Reuters erklärte, handelt es sich bei den Investoren unter anderem um die SoftBank Group und Thrive Capital. Der potenzielle Deal würde das Unternehmen mit 500 Milliarden Dollar bewerten, was einen Anstieg von derzeit 300 Milliarden Dollar bedeuten würde. SoftBank, Thrive und Dragoneer Investment Group reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme.