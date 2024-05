«Nach fast einem Jahrzehnt habe ich die Entscheidung getroffen, OpenAI zu verlassen», teilte Ilya Sutskever am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. «OpenAI wäre ohne ihn nicht das, was es ist», sagte Sam Altman, CEO des von Microsoft unterstützten Unternehmens, über Sutskever. Als dessen Nachfolger kündigte er Jakub Pachocki an. Pachocki war zuvor Forschungsleiter bei OpenAI und leitete die Entwicklung von GPT-4 und OpenAI Five.