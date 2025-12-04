Die Klage wurde ursprünglich 2023 von der «New York Times» eingereicht. Sie ist eine von vielen von Urheberrechtsinhabern gegen Technologieunternehmen wie OpenAI, Microsoft und Meta. Der Vorwurf lautet, dass deren Material ohne Erlaubnis zum Training von KI-Systemen verwendet wurde. An der Klage ist auch eine Gruppe von Zeitungen beteiligt, die zur MediaNews Group von Alden Global Capital gehört. Deren Chefredakteur Frank Pine erklärte am Mittwoch, die Führung von OpenAI habe «halluziniert, als sie dachte, sie käme damit durch, Beweise dafür zurückzuhalten, dass ihr Geschäftsmodell auf dem Diebstahl der Arbeit von hart arbeitenden Journalisten beruht».