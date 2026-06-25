Ursprünglich ⁠habe das Unternehmen ein Debüt auf dem Parkett für ⁠das dritte oder vierte Quartal dieses Jahres ins Auge gefasst, berichtete die «New ‌York Times» am Mittwoch unter Berufung auf ‌drei mit den Überlegungen ​vertraute Personen. Angesichts der jüngsten Marktturbulenzen und der Kursverluste von Technologieaktien hätten Berater in der vergangenen Woche jedoch vor einer geringen Nachfrage von Kleinanlegern gewarnt. Sie hätten die Führungsebene vor die ‌Wahl gestellt, mit dem Börsengang bis 2027 zu warten, um die von OpenAI-Chef Sam Altman geforderte Bewertung von einer Billion ​Dollar zu erreichen, oder die Zielmarke für ein ​schnelleres Debüt zu senken. Ein ​Abrücken von dieser Summe komme für Altman jedoch nicht infrage, sagte einer der ‌Insider.